Atletica è tornato Falocchi | primato personale dopo nove anni

Christian Falocchi torna in pista dopo nove anni e subito stabilisce un nuovo record personale. Il 1997 si risveglia dall’ombra degli infortuni e apre una nuova fase della sua carriera, dimostrando di non aver mai smesso di credere nei propri obiettivi.

Dalle macerie degli infortuni a un nuovo grande successo, che sa di rinascita. Non è stata una carriera semplice, nonostante sia nata sotto i migliori auspici. Parliamo, infatti, di una medaglia d’argento agli Europei Under 23 di Bydgoszcz 2017, di cui tutti gli addetti ai lavori parlavano un gran bene. Ma gli ostacoli poi non sono mancati. Una serie incredibile di insuccessi e soprattutto di infortuni ha limitato molto le ambizioni del classe 1997 lombardo. Fino al meeting indoor di Herentals, in Belgio, dove il suo salto è valso una vittoria pesantissima, soprattutto a livello personale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Falocchi Atletica

Ultime notizie su Falocchi Atletica

