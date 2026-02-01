Domani Bergamo si riempie di attesa. La torcia olimpica arriverà nel pomeriggio e attraverserà le strade della città in vista dell’inaugurazione dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Il Comune ha organizzato un momento speciale, coinvolgendo associazioni sportive, atleti, volontari e cittadini, tutti pronti a vivere insieme questa giornata.

La fiamma olimpica arriva a Bergamo. Nella sua lunga marcia verso l’inaugurazione dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 in programma venerdì nel capoluogo lombardo, domano la torcia olimpica, intorno alle 17, attraverserà strade e quartieri del capoluogo orobico, un momento che il Comune ha costruito insieme alle associazioni sportive, agli atleti, ai volontari e ai cittadini. La fiamma arriverà da Seriate ed entrerà in città da via Borgo Palazzo, iniziando un percorso di circa 11 chilometri passando sia in centro sia in Città Alta. Saranno 73 i tedofori che si passeranno la torcia (tra questi, l’attore Giorgio Pasotti e la campionessa paralimpica Martina Caironi) - 53 singoli e 20 in gruppo - assistiti da una carovana lunga circa 800 metri, con cambi ogni 200 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atleti e cittadini, a Bergamo sale l’attesa

Approfondimenti su Bergamo Giochi 2026

La festa di San Giulio, in programma da sabato fino al 2 febbraio, rappresenta un momento importante per la comunità locale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bergamo Giochi 2026

Argomenti discussi: Non spegniamo la fiaccola, una staffetta per ricordare atlete e atleti di Gaza; Milano 2026, il Niguarda diventa Ospedale Olimpico: pronti i reparti dedicati per atleti e cittadini; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; Il Veneto riconosciuto regione europea dello sport 2024.

Lo sport che educa: a Coverciano nascono i cittadini di domaniUn podio a quattro gradini per 264 atlete e atleti: sabato scorso, 10 gennaio, l’Auditorium del Centro tecnico federale di Coverciano ha ospitato il grande evento del Centro sportivo italiano che ha c ... toscanaoggi.it

Milano 2026, il Niguarda diventa Ospedale Olimpico: pronti i reparti dedicati per atleti e cittadiniMILANO, 29 gennaio 2026 – A pochi passi dal traguardo dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, la sanità lombarda taglia un nastro fondamentale. È stato inaugurato oggi il nuovo Ospedale Olimpico p ... varese7press.it

La Corsa del Mito Da oltre dieci anni questa manifestazione è parte della storia sportiva e sociale di Marina di Camerota. Un evento nato dall’impegno dell’associazione Tutti Insieme, cresciuto grazie ai volontari, agli atleti, ai cittadini e a chi, anno dopo - facebook.com facebook

Mentre oggi l’ #ICE uccide a colpi di pistola un’altra persona a Minneapolis, esce la notizia che agenti della milizia statunitense saranno presenti ed operativi a #Milano durante le #Olimpiadi per gestire la sicurezza degli atleti USA. Al Ministro dell’Interno #Pia x.com