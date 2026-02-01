L’Atalanta ottiene un pareggio importante a Como, che permette di mantenere il fiato sul collo dei lombardi e di rimanere a meno cinque punti dalla vetta. Palladino si dice soddisfatto, definendo il risultato un “punto d’oro”. Nel frattempo, la società saluta Lookman, che si trasferisce all’Atletico Madrid. La squadra bergamasca cerca di restare in corsa, anche se il cammino si fa più difficile.

Punto d’oro per l’Atalanta a Como, per restare a meno cinque dai lariani e restare così in corsa per le posizioni europee. Punto d’oro perché per la Dea si stava profilando la peggiore delle domeniche, in cui tutto andava storto: senza Lookman non convocato in vista della sua ormai definita cessione all’Atletico Madrid, senza tifosi al seguito essendo la trasferta vietata, sotto di un uomo dopo appena sette minuti per l’ingenuo fallo di reazione del non ancora 18enne Ahanor. Presupposti per una giornata nerissima, che stava concretizzandosi dopo 94 minuti con l’altrettanto ingenuo fallo di mano di Scalvini per il rigore, tirato dallo specialista Nico Paz e respinto dal fenomenale Marco Carnesecchi da inizio dicembre sta giocando da marziano, parando l’impossibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, Palladino felice: “Punto d’oro”. Addio Lookman: va all’Atletico Madrid

Lukman non giocherà contro il Como domenica.

Atalanta, Palladino: Punto di sacrificio col Como. Ederson mi fa arrabbiare17.27 - L'Atalanta non concede alcun gol, facendo una prestazione commovente al Sinigaglia in 10 contro 11 e resistendo 0-0 ad un Como arrembante. tuttomercatoweb.com

L’Atalanta resiste in 10 al Como, Palladino: Un punto che ne vale tre, ci serviva una partita cosìIl tecnico dopo lo 0-0 del Sinigaglia: Questo pareggio ci dà tanto, avrei voluto giocarmela in parità numerica. De Roon esalta il gruppo e parla dell'espulsione di Ahanor: Abbiamo preso un punto an ... bergamonews.it

L’addio di #Lookman a Bergamo: zero parole, cappuccio in testa, direzione Madrid. Per l’eroe di Dublino forse ci si aspettava un addio diverso @tvdellosport @Glongari @AlfredoPedulla #Calciomercato #Atalanta x.com

Addio Atalanta: Lookman vola all'Atletico Madrid per 40 milioni! https://www.internews24.com/mercato-inter-lookman-atletico-madrid-ultime/ #Lookman #Atalanta #AtleticoMadrid #Calciomercato - facebook.com facebook