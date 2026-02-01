Asportava parti del corpo a persone ancora vive e trasmetteva tutto in diretta streaming in un sito accessibile a tutti | l’atroce storia di Marius Gustavson detto Il Castratore raccontata in un doc

Questa mattina le forze dell’ordine hanno arrestato Marius Gustavson, conosciuto come Il Castratore, al termine di un’indagine lunga e complicata. Gustavson, che trasmetteva in diretta streaming le operazioni di asportazione di parti del corpo a persone ancora vive, si nascondeva dietro a un sito accessibile a chiunque. Le autorità hanno smascherato un vero e proprio spettacolo crudele, con video che circolavano liberamente online. La polizia sta ora verificando quante persone siano state coinvolte e se ci siano altre vittime

Castrava e asportava parti del corpo a persone ancora vive e trasmetteva in diretta streaming le operazioni chirurgiche amatoriali che compiva. La sordida vicenda del 46enne Marius Gustavson detto anche Eunuk Maker o il Castratore si è conclusa nel 2024 quando un tribunale inglese l'ha condannato all'ergastolo, ma torna ora nel documentario The Eunuk Maker in onda in Inghilterra su Crime+Investigation. Gustavson viveva una vita apparentemente tranquilla in una casa a schiera vittoriana di Finsbury Park, a Nord di Londra, ma all'insaputa dei suoi vicini, la stanza del suo sottoscala era stata trasformata in una macelleria, dove segava parti del corpo e trasmetteva il tutto in diretta streaming a 20.

