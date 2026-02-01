Asllani l' esordio è un disastro | entrata folle e rosso dopo 6 minuti

Kristjan Asllani ha vissuto un esordio da dimenticare con il Besiktas in Turchia. Entrato al 76’ nella partita contro il Konyaspor, ha subito commesso un fallo troppo duro, che gli è costato il rosso dopo soli sei minuti. Un inizio difficile per il centrocampista albanese, arrivato in prestito dall’Inter, che ora dovrà cercare di rialzarsi.

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Kristjan Asllani in Turchia. L'albanese, appena arrivato al Besiktas in prestito con diritto di riscatto dall'Inter dopo sei mesi al Torino, è entrato al 76' nella sfida vinta 2-1 contro il Konyaspor, ma si è fatto espellere dopo appena sei minuti per un'entrataccia con il piede a martello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Asllani, l'esordio è un disastro: entrata folle e rosso dopo 6 minuti Approfondimenti su Asllani Besiktas Asllani espulso alla prima partita con il Besiktas, esordio disastoso: gioca solo sei minuti La prima partita di Asllani con il Besiktas finisce in disastro. Ma il portiere cosa fa? Regalo folle dopo 12 minuti dal calcio d'inizio Il Villarreal subisce un gol incredibile dopo appena 12 minuti di gioco contro il Bayer Leverkusen. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Asllani Besiktas Argomenti discussi: Esordio horror per Asllani con il Besiktas: espulso solo 6’ dopo il suo ingresso in campo; Asllani espulso alla prima partita con il Besiktas, esordio disastroso: gioca solo sei minuti; Asllani, esordio da incubo: espulso dopo solo 6 minuti, cosa è successo; Asllani espulso all'esordio con il Besiktas: la partita dell'ex Inter dura solo 6 minuti. Besiktas, clamoroso Asllani: l’esordio in Turchia dura appena 6 minuti!Il mercato invernale gli avrebbe dovuto dare linfa in vista della seconda parte di stagione. Invece, la prima partita di Kristjan Asllani con il Besiktas passa alla storia per uno degli esordi più vel ... msn.com Asllani espulso alla prima partita con il Besiktas, esordio disastroso: gioca solo sei minutiLa prima partita di Asllani con il Besiktas è un vero incubo: entra in campo al 76', ma all'82' viene espulso per un bruttissimo fallo su un avversario ... fanpage.it Buon esordio per Asllani nelle file del Besiktas: entra al 72' e dopo 6 minuti viene espulso. - facebook.com facebook #Asllani, esordio da incubo: espulso dopo solo 6 minuti, cosa è successo x.com

