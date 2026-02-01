Askatasuna scene di guerriglia | bombe carta razzi e bottiglie contro gli agenti quattro arresti

A Torino, nella tarda mattinata di sabato, una manifestazione si è trasformata in guerriglia urbana. Bottiglie, bombe carta e razzi sono volati contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Quattro persone sono state arrestate durante gli scontri. La zona è stata evacuata e i residenti sono rimasti chiusi in casa mentre la polizia cerca di riportare la calma.

A Torino, nella tarda mattinata di sabato, si è svolta una manifestazione che è degenerata in scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine. L'evento, organizzato in occasione della giornata dedicata all'associazione anarchica Askatasuna, ha avuto inizio con un corteo pacifico che ha attirato circa 15mila persone. Il percorso si è snodato lungo le vie cittadine con bandiere, striscioni e musica, fino a raggiungere l'ex edificio occupato dal centro sociale di corso Regina Margherita, chiuso a dicembre per motivi di sicurezza. Per quasi due ore il corteo si è svolto senza incidenti, ma intorno alle 17.

