Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato con l’agente di polizia che è stato aggredito e ferito durante la manifestazione per Askatasuna a Torino. Piantedosi si è recato sul posto per ascoltare direttamente la versione degli agenti coinvolti. La situazione resta sotto controllo, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare la protesta.

ROMA – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (foto) ha sentito il poliziotto aggredito nel corso della manifestazione per Askatasuna a Torino. L’agente, come mostra un video che sta facendo il giro dei social network rilanciato anche dalla premier Giorgia Meloni, è stato ripetutamente percosso e colpito a calci da un gruppo di incappucciati, è ferito e si trova in ospedale. Domani, fa sapere il Viminale, Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani faranno il punto della situazione con il Prefetto e il Questore di Torino. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Askatasuna, Piantedosi sente l’agente aggredito e ferito a Torino

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato a Torino l’agente di polizia ferito durante la manifestazione per Askatasuna.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per esprimere solidarietà all’agente aggredito e a tutti gli agenti delle Forze dell’ordine che sono stati vittime di violenze.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Askatasuna, Piantedosi sente l’agente aggredito e ferito a Torino; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi; A Torino guerriglia per Askatasuna, Meloni: 'Colpito lo Stato'.

Askatasuna, Piantedosi sente agente aggredito e ferito a TorinoRoma, 31 gen. (askanews) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sentito il poliziotto ... msn.com

Scontri a Torino, Mattarella sente Piantedosi: Solidarietà. Meloni: Stato non arretraLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri a Torino, Mattarella sente Piantedosi: 'Solidarietà'. Meloni: 'Stato non arretra' ... tg24.sky.it

Scontri Askatasuna: Cirio incontra Meloni, oggi video collegamento con Piantedosi - facebook.com facebook

#Askatasuna Dure le parole della premier Meloni dopo la devastazione: "La magistratura faccia la sua parte". Mattarella sente Piantedosi. Anche l'opposizione condanna i fatti di Torino con la solidarietà di Schlein alle forze dell'ordine. @federicaionta e @vasc x.com