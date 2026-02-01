Askatasuna Mattarella chiama Piantedosi | Solidarietà all’agente aggredito

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per esprimere solidarietà all’agente aggredito e a tutti gli agenti delle Forze dell’ordine che sono stati vittime di violenze. La conversazione arriva dopo gli ultimi episodi di aggressione contro le forze dell’ordine, che continuano a preoccupare le autorità italiane.

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedergli di trasmettere la sua solidarietà all'agente aggredito e a tutti gli agenti delle Forze dell'ordine che hanno subito violenze. Lo rende noto il Quirinale in merito ai fatti avvenuti ieri a Torino durante il corteo per Askatasuna.

