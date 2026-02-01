Askatasuna in corteo | Siamo in 50 mila Poi partono gli scontri

Centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Torino, molti di loro gridano slogan contro il governo e per difendere il centro sociale sgomberato a dicembre. La protesta si trasforma presto in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La polizia ha usato idranti e manganelli per disperdere la folla, che ha resistito a lungo prima di disperdersi. La piazza si è riempita di fumo e confusione, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine.

In guardia A Torino sfila un fiume di gente contro governo, riarmo e attacchi ai centri sociali. Poi due ore di disordini con diversi feriti. Il «popolo» che Askatasuna aveva invitato a scendere in piazza a Torino contro il governo e in difesa del centro sociale sgomberato lo scorso 18 dicembre ha risposto alla chiamata. «Siamo 50mila», dicono dal microfono di uno dei carri quando il primo e il secondo spezzone raggiungono finalmente il terzo. Tante erano le piazze di partenza di una giornata che aveva l'obiettivo di bloccare la città.

