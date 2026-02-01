Askatasuna fa paura | agente preso a martellate

A Torino si sono vissuti momenti di tensione con scontri tra antagonisti e forze dell’ordine. Alcuni manifestanti hanno attaccato gli agenti con martelli, ferendone più di dieci. Il video delle violenze sta facendo il giro dei social, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

Video choc a Torino. Scontri con le forze dell’ordine, oltre 10 poliziotti feriti dagli antagonisti con cui il Comune di sinistra faceva accordi. Salvini: feccia. Meloni: hanno colpito lo Stato, i giudici ora facciano la loro parte. Due ore di scontri e guerriglia. Devastazione a Torino. Gli antagonisti del centro sociale Askatasuna, con cui il Comune di sinistra faceva accordi, superano il limite: oltre 10 poliziotti feriti, un agente circondato e preso a martellate. Per Piantedosi «i violenti sono un pericolo per la democrazia». Salvini parla di «feccia». Meloni: «La magistratura faccia la sua parte, è stato colpito lo Stato». 🔗 Leggi su Laverita.info

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos.

