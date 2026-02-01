Durante una protesta a seguito dell’aggressione a un poliziotto, alcuni manifestanti mascherati si sono scagliati contro un agente rimasto a terra. Con calci e pugni, hanno cercato di colpirlo mentre altri partecipanti urlavano e si spostavano nervosamente. La scena è stata ripresa da testimoni e ora la polizia indaga sui responsabili, che rischiano di essere accusati di aggressione e resistenza.

Dopo una serata di scontri, a margine del corteo torinese in solidarietà al centro sociale Askatasuna, è tempo di fare un bilancio. Tra le forze dell'ordine il numero dei feriti supererebbe i cento, tra le lesioni causate dalla sassaiola e le ustioni provocate da fuochi pirotecnici sparati dai manifestanti. Oltre a 24 persone denunciate, tre sono stati arrestati e sono accusati a vario titolo di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I reati più gravi sono contestati a uno di loro, un 22enne di Grosseto che avrebbe partecipato all'aggressione di gruppo - con calci, pugni e un martello - all'agente Alessandro Callista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Askatasuna, di cosa è accusato e cosa rischia il presunto aggressore del poliziotto

Approfondimenti su Askatasuna Poliziotto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Askatasuna Poliziotto

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri.

Askatasuna, di cosa è accusato e cosa rischia il giovane che ha aggredito il poliziottoInsieme a un altro manipolo di manifestanti mascherati, ha preso anche a calci e pugni un agente rimasto a terra. Arrestato in flagranza, ora è in carcere ... tgcom24.mediaset.it

Askatasuna: cos’è, cosa rappresenta e perché è diventato un caso politicoIl centro sociale Askatasuna è stato per quasi 30 anni uno degli spazi simbolo dell’area antagonista e autogestita di Torino. La parola Askatasuna, in lingua basca, significa proprio libertà: un ... tg.la7.it

Basta cazzate. Basta condanne con distinguo. Basta coccole alla violenza rossa. #Askatasuna che ha indetto la manifestazione sapeva cosa sarebbe accaduto. Ha ospitato nei luoghi occupati chi si preparava agli scontri. Ha marciato accanto a gente incappu x.com

Askatasuna: cos’è, cosa rappresenta e perché è diventato un caso politico Link nei commenti - facebook.com facebook