Askatasuna arrestato uno degli aggressori dell' agente | ecco cosa rischia legalmente

La tensione è salita ieri sera a Torino durante una guerriglia che ha coinvolto una cinquantina di persone. Un agente della polizia, Alessandro Callista, è stato brutalmente picchiato, mentre circa 100 agenti sono rimasti feriti. La polizia ha arrestato uno degli aggressori, e ora rischia di dover affrontare accuse pesanti. Sono 24 le persone denunciate, tra cui anche i responsabili dell’assalto contro l’agente. La situazione rimane tesa e le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Un bilancio devastante quello della guerriglia andata in scena nella serata di ieri a Torino: un centinaio di rappresentanti delle forze dell'ordine feriti, e almeno 24 soggetti denunciati, fra cui anche i picchiatori che hanno infierito contro l'agente Alessandro Callista. Ad aver commesso i reati più gravi sarebbe un 22enne di Grosseto, che si sarebbe accanito contro Callista con calci, pugni e colpi di martello. Le accuse più pesanti sono ovviamente quelle di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Al momento, è bene ricordarlo, sono ancora in corso le indagini preliminari, dunque non si ha ancora la certezza della colpa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Grosseto, 1 febbraio 2026 – È stato arrestato uno dei due giovani accusati di aver aggredito con un martello un agente di polizia a Torino.

Scontri Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto: «È un giovane di 22 anni individuato dai filmati»

La manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna a Torino si è conclusa in modo violento.

