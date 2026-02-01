Askatasuna aggredita una troupe del programma Rai | Giornalisti minacciati attrezzatura distrutta

Scene di guerriglia a Torino durante una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La situazione è degenerata, con gruppi antagonisti che hanno lanciato oggetti e preso di mira sia le forze dell’ordine sia i giornalisti presenti. Una troupe del programma Rai è stata aggredita: alcuni operatori sono stati minacciati, le attrezzature distrutte e il servizio interrotto. La polizia ha fatto fatica a contenere i manifestanti, che hanno reagito con foga. La tensione resta alta e nessuno ha ancora chiarito cosa abbia scatenato

Scene di vera e propria guerriglia urbana quelle che si sono viste ieri a Torino, dove è andata in scena la manifestazione di diversi gruppi antagonisti per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna; a farne le spese non soltanto numerosi agenti, ma anche alcuni giornalisti presenti per documentare tutto. Stando a quanto denunciato dalla Rai e dal conduttore Salvo Sottile, gli inviati del programma FarWest sono stati presi di mira da alcuni manifestanti, che li hanno minacciati e bersagliati con dei sassi. A vivere sulla propria pelle la furia degli attivisti sono stati la giornalista Bianca Leonardi e il suo operatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Askatasuna, aggredita una troupe del programma Rai: "Giornalisti minacciati, attrezzatura distrutta" Approfondimenti su Askatasuna Askatasuna Askatasuna, giornalisti Rai aggrediti: “Inviati di FarWest minacciati, lancio di sassi e attrezzatura distrutta” Durante un corteo di solidarietà al Centro Sociale Askatasuna, alcuni giornalisti della Rai sono stati aggrediti. Askatasuna, troupe Rai aggredita a Torino da antagonisti Questa mattina a Torino una troupe della Rai è stata aggredita da alcuni antagonisti durante il corteo per chiedere l’apertura del centro sociale Askatasuna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Askatasuna Askatasuna Argomenti discussi: Troupe della Rai aggredita durante il corteo per Askatasuna a Torino, la denuncia di Salvo Sottile sui social; Torino, giornalisti Rai aggrediti durante corteo per Askatasuna; Scontri al corteo per Askatasuna a Torino, agente accerchiato e picchiato da un gruppo. Aggredita troupe Rai; Askatasuna, ancora scontri nelle strade di Torino: in fiamme una camionetta della Polizia. Troupe della Rai aggredita a Torino: «Lanciati sassi contro i giornalisti e distrutta l’attrezzatura di lavoro»Un episodio condannato dalla stessa Rai con la massima fermezza: «Gravissima l'aggressione subita dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo filmmaker, appartenenti alla troupe del programma Far Wes ... torino.corriere.it Askatasuna, troupe Rai aggredita a Torino da antagonistiAggressione alla giornalista Bianca Leonardi e al suo film maker, entrambi lavorano per Far West ... adnkronos.com #Askatasuna In 15mila partecipano alla manifestazione. Cassonetti in fiamme e bombe carta. Scontri con le forze dell'ordine. Feriti tra manifestanti e poliziotti, almeno 31 tra gli agenti. Aggredita una troupe Rai. Incendiato un blindato della polizia. Claudio Vigo - facebook.com facebook Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb CERCANO IL MORTO - Escalation di violenza a Torino. Poliziotto preso a martellate. Aggredita troupe Rai di Far West Editoriale: E basta! Askatasuna e gli altri hanno passato il limite. Sgomberiamoli tutti IL GIGA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.