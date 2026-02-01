Askatasuna aggredita una troupe del programma Rai | Giornalisti minacciati attrezzatura distrutta
Scene di guerriglia a Torino durante una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La situazione è degenerata, con gruppi antagonisti che hanno lanciato oggetti e preso di mira sia le forze dell’ordine sia i giornalisti presenti. Una troupe del programma Rai è stata aggredita: alcuni operatori sono stati minacciati, le attrezzature distrutte e il servizio interrotto. La polizia ha fatto fatica a contenere i manifestanti, che hanno reagito con foga. La tensione resta alta e nessuno ha ancora chiarito cosa abbia scatenato
Scene di vera e propria guerriglia urbana quelle che si sono viste ieri a Torino, dove è andata in scena la manifestazione di diversi gruppi antagonisti per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna; a farne le spese non soltanto numerosi agenti, ma anche alcuni giornalisti presenti per documentare tutto. Stando a quanto denunciato dalla Rai e dal conduttore Salvo Sottile, gli inviati del programma FarWest sono stati presi di mira da alcuni manifestanti, che li hanno minacciati e bersagliati con dei sassi. A vivere sulla propria pelle la furia degli attivisti sono stati la giornalista Bianca Leonardi e il suo operatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
