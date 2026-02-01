Sabato sera, la tv italiana ha visto ancora una volta C’è Posta per Te dominare gli ascolti, con milioni di spettatori incollati davanti agli schermi. Bene anche The Voice Kids, che continua a conquistare il pubblico giovane, e Rai1 con i suoi programmi di intrattenimento. La serata ha mostrato come i programmi di casa Mediaset e Rai continuino a mantenere il loro appeal, sfidandosi a colpi di ascolti.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” Marisa Passera spegne le candeline: il segreto dietro il sorriso più amato di Radio Deejay e quel legame indissolubile con il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari Gli ascolti tv di sabato 31 gennaio 2026 hanno visto una sfida avvincente tra i programmi in prima serata. C’è Posta per Te su Canale 5 si è confermato il programma più visto, con 3. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di sabato 31 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina, bene anche The Voice Kids e Rai1

Approfondimenti su Ascolti TV 2026

#C’è-Posta-per-Te || Sabato sera, su Canale 5, C’è Posta per Te ha battuto tutti gli altri programmi.

Nella serata di sabato 10 gennaio 2026, C’è Posta per Te su Canale5 ha ottenuto il maggior ascolto, confermando il suo ruolo di appuntamento di punta del prime time.

Ultime notizie su Ascolti TV 2026

