ASCOLTI TV 31 GENNAIO 2026 | C’È POSTA PER TE THE VOICE KIDS IL BACIO DI AFFARI TUOI

Sabato sera gli italiani hanno scelto di sintonizzarsi soprattutto su “C’è Posta per Te” e “The Voice Kids”. La quarta puntata di entrambi gli show ha attirato un bel pubblico, con milioni di telespettatori che hanno seguito le storie e le esibizioni. La concorrenza tra i due programmi si fa sentire, ma entrambi si confermano tra i preferiti della serata.

ASCOLTI TV 31 GENNAIO 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 31 gennaio 2026 con le quarte puntate di “The Voice Kids” e di “C’è Posta per Te”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Bianca Olympia – x Linea Verde Discovery – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x Tg1 – x Ciao Maschio – x + x L’Eredità Weekend – x L’eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi – x The Voice Kids (21:23-00:32) – x TC – x G – x O – x The Voice Kids – x I Vinili di. 🔗 Leggi su Bubinoblog

E’ sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time di sabato 31 gennaio 2026.

#C'è-Posta-Per-Te || Sabato sera gli ascolti tv hanno premiato C'è Posta Per Te, che ha superato The Voice Kids su Rai1.

