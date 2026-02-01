Arte in scena | le mostre imperdibili di febbraio in Italia tra innovazione e tradizione

A febbraio 2026, l’Italia si prepara a mostrare le sue migliori esposizioni. Oltre trenta mostre aprono le porte in tutto il paese, portando in scena arte, storia e innovazione. Dai musei ai cortili, le città si animano di opere e installazioni che attirano visitatori da ogni parte. È il momento di mettere in programma una visita: le mostre di febbraio promettono di emozionare e sorprendere.

A febbraio 2026, l’Italia si trasforma in una grande galleria all’aperto, dove storia, innovazione e immaginazione si incontrano in mostre che non si possono perdere. A Venezia, le Gallerie dell’Accademia ospitano per la prima volta dal XIX secolo il ciclo completo delle Storie della Genesi di Jacopo Tintoretto, con tre tele conservate in città e un quarto dipinto in prestito dagli Uffizi, che insieme restituiscono un’opera d’arte inedita nella sua completezza narrativa e simbolica. L’esposizione, che si svolge dal 11 febbraio al 7 giugno, è frutto di anni di ricerca, analisi e restauro, e permette al pubblico di riscoprire il genio del pittore veneziano in tutta la sua complessità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

