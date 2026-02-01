Una nuova truffa si sta diffondendo tra bar e ristoranti, mettendo a rischio i clienti. I malintenzionati usano codici QR fasulli per rubare dati o denaro. Molti si sono già fatti truffare senza nemmeno rendersene conto. È importante prestare attenzione e controllare sempre i codici che si scansionano, specialmente fuori casa.

Si sta diffondendo sempre di più la nuova “Truffa del Codice QR”, che sta mettendo nel mirino anche bar e ristoranti, sapere in cosa consiste ci aiuta a difenderci. I malintenzionati stanno purtroppo diventando sempre più furbi, per questo mettono in atto una serie di strategie diversificate e spesso differenti rispetto al passato per colpire nel segno e aumentare la platea delle potenziali vittime. Non essere a conoscenza del loro modo di agire, infatti, semplifica il loro compito, anche nei confronti di chi finora non ha mai subito situazioni d questo tipo. Ora, purtroppo, c’è un nuovo stratagemma che si sta rivelando estremamente efficace, per questo è bene sapere in cosa consiste, essendo questo il primo modo per potersi difendere ed evitare di andare incontro a conseguenze negative. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Arriva la nuova truffa del codice QR: attenzione massima anche in bar e ristoranti

