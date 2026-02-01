Arriva la collezione Marietti al museo Faraggiana Ferrandi
Domenica 15 febbraio alle 15, il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi apre le porte per mostrare la nuova Collezione Marietti. Sono oltre 230 esemplari di uccelli raccolti per studio scientifico. La collezione sarà visibile al pubblico, offrendo un’occasione unica per vedere da vicino specie di avifauna raccolte nel tempo.
Domenica 15 febbraio alle ore 15, il Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi presenta la nuova Collezione Marietti: oltre 230 esemplari di Avifauna raccolti a scopo scientifico.Per ulteriori informazioni: [email protected].🔗 Leggi su Novaratoday.it
