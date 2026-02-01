Arriva il 52° compleanno il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano

Arriva il 52° Carnevale dei Ragazzi di Subbiano, pronto a regalare un sorriso ai più piccoli. La Proloco ha messo in strada un nuovo carro, “Merlino e il Drago”, che farà la sua prima uscita domenica 1° febbraio nel centro storico. Il carro, acquistato dal Carnevale di Gambettola, è ricco di movimento e fantasia, con Merlino che sfoglia un libro di pozioni e il drago che si gira a destra e a sinistra aprendo la bocca. I carri continueranno a sfilare anche l’8 e

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Arrivato al suo 52° compleanno il Carnevale dei Ragazzi di Subbiano, che rientra tra le iniziative della locale Proloco, fa un regalo a tutti i bambini,un nuovo carro in movimento "Merlino e il Drago", Merlino sfoglia il libro delle pozioni magiche mentre il drago si gira a destra e sinistra, apre la grande bocca con i grandi denti. La prima uscita sarà domenica 1° febbraio, carri dalle 14 nel centro storico anche l'8 e il 15 febbraio GIANNI FANETTI, presidente Proloco di Subbiano: "Abbiamo voluto fare un regalo a tutti i bambini, abbiamo acquistato questo nuovo carro da l Carnevale di Gambettola, è pieno di fantasia e di movimenti, da qualche mese nel cantiere stiamo lavorando ad assemblarlo, abbiamo dovuto fare un nuovo pianale, insomma questi ultimi giorni sono frenetici e pieni ancora di pezzi, il carro deve essere in sicurezza, con il proprio collaudo, perché anche in questo carro allegorico potranno salire i bambini.

