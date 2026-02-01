Arianna Fidanza torna alla vittoria dopo tre anni! Bel sigillo in Spagna

Arianna Fidanza torna a vincere dopo tre anni. La ciclista italiana ha conquistato il Pionera Race-SCV, un evento di livello 1.1 che si è corso in Spagna, tra Gandia e Cocentaina. Fidanza ha fatto valere la sua esperienza e velocità, chiudendo con successo una gara lunga 71 km. È stata una vittoria significativa, che riporta in alto il suo nome nel panorama internazionale.

Arianna Fidanza ha vinto il Pionera Race-SCV, evento di livello 1.1 che si è snodato lungo i 71 km da Gandia a Cocentaina. Ad animare la corsa ciclistica in terra spagnola sono state la salita dell’Alto de Beniarres (6,2 km al 4,3% di pendenza medio, il cui GPM era posto dopo 43 km) e lo strappo che conduceva verso il traguardo. La portacolori della Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi ha avuto la meglio in uno sprint ristretto contro la francese Laura Asencio (Ma Petite Entreprise), la norvegese Oda Aune Gissinger e la svedese Karin Soderqvist (cicliste dell’Hitec Products-Fluid Control). La 31enne lombarda, che nei giorni scorsi aveva preso parte ad altre tre corse in terra iberiche (il miglior riscontro è il 14mo posto al Trofeo Marratxi-Felanitx), ha conquistato la sua quarta affermazione da professionista. 🔗 Leggi su Oasport.it

