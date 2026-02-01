Arezzo Fiere a tutto gas domenica di expo

Domenica ad Arezzo Fiere si riempie di eventi. La fiera ha aperto ufficialmente la stagione invernale con un pomeriggio intenso, attirando molte persone tra espositori e visitatori. I padiglioni di via Spallanzani si sono animati fin dal mattino, pronti a ospitare le varie iniziative in programma. La giornata si è conclusa con un buon afflusso di pubblico e un clima di fermento, segnale che la fiera si prepara a essere uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Una domenica di eventi ad Arezzo Fiere che apre un cartellone di grandi appuntamenti invernali nei padiglioni di via Spallanzani. «Molti gli eventi da non perdere – annuncia infatti il presidente dell' Ente Fieristico aretino, Ferrer Vannetti – sono in programma manifestazioni che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati con una multiformità espositiva che testimonia la duttilità e la capacità di recepimento delle varie esigenze espositive e di eventi da parte del nostro Ente». Oggi il Padiglione 5 della Fiera ospiterà Arezzo Mineral Expo e Arezzo Ludica organizzati da Assoc.

