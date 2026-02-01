Ardoino su Tether | Nel calcio non ci hanno accolto con entusiasmo ma il suo potenziale è straordinario

Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, ha raccontato di aver incontrato poche accoglienze positive quando ha cercato di collaborare con la Juventus. La società di stablecoin ha tentato di entrare nell’azionariato del club, ma i vertici bianconeri non hanno mostrato entusiasmo. Ardoino ammette che, nonostante le difficoltà, il potenziale di Tether nel calcio resta enorme.

Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, ha rivelato in un’intervista al programma «Black Box» di Chora Media di non essere stato accolto con entusiasmo dai vertici della Juventus, nonostante i tentativi della società di stablecoin di entrare nell’azionariato del club. L’occasione è arrivata in un momento di crescente interesse per l’intersezione tra sport, tecnologia e finanza digitale. Ardoino ha spiegato che l’obiettivo di Tether non è semplicemente acquisire quote, ma trasformare il rapporto tra club e tifosi attraverso l’innovazione tecnologica. «Siamo entrati col cappello in mano – ha detto – ma non siamo stati ricevuti con un sorrisone, sicuramente». 🔗 Leggi su Ameve.eu

Paolo Ardoino di Tether ha dichiarato che, qualora riuscissero ad acquisire la Juventus, prevedono di investire fino a un miliardo di euro nel club.

