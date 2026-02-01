Apre l’Anno Giudiziario L’emergenza resta la violenza di genere Carcere sovraffollato

Ieri si è aperto ufficialmente l’Anno Giudiziario al Palazzo di Giustizia di Firenze. Durante l’evento, i giudici e le autorità hanno discusso delle sfide più grandi che affronta il sistema, tra cui la violenza di genere e il sovraffollamento delle carceri. La situazione resta critica, e le parole più usate sono state “emergenza” e “sovraffollamento”. Nessuna soluzione immediata, mentre il problema delle violenze rimane al centro dell’attenzione.

L'apertura dell'Anno Giudiziario nell'auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze è stata ieri l'occasione per fare il punto sulla giustizia nelle varie realtà toscane. Il Procuratore Generale Ettore Squillace Greco nel suo intervento ha sottolineato che "per il personale amministrativo il lavoro negli uffici giudiziari non è più appetibile. E' fortemente penalizzante il rapporto tra stress lavorativo e retribuzione. Chi ha la possibilità, va a lavorare in altri uffici: all'Inps, alle Dogane, all'Agenzia delle entrate". E alle carenze di organico "si aggiungono quelle determinate dalle difficoltà connesse all'avvio del processo penale telematico.

