Domenica 1 febbraio, alle 14:00, torna il classico appuntamento con Amici 25. La conduttrice Maria De Filippi apre le porte del talent show, che questa volta vedrà l’arrivo di Al Bano e Giorgia come ospiti. La puntata promette anche un’eliminazione, anche se i partecipanti non sanno ancora chi dovrà lasciare il programma. I concorrenti si preparano a un pomeriggio di emozioni e sorprese.

Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 14:00 va in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici 25, condotta come sempre da Maria De Filippi. Le anticipazioni della trasmissione raccontano una puntata ricca di colpi di scena. Oltre agli ospiti musicali di fama internazionale, nello studio di Canale 5 andranno in scena sfide decisive tra gli allievi che decreteranno l’uscita di scena di un concorrente, segnando un punto di svolta nella competizione in vista del serale. Amici, anticipazioni 1 febbraio: ospiti e giudici in studio. La puntata del 1 febbraio di Amici 25 si conferma all’insegna della grande musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Amici del 1 febbraio: arrivano Al Bano e Giorgia, un eliminato

Approfondimenti su Amici Pomeridiana

Questa sera si avvicina il momento della diciassettesima puntata di Amici 25.

Domani pomeriggio su Canale 5 torna “Amici” con una nuova puntata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Amici Pomeridiana

Argomenti discussi: Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola; Amici 25, le anticipazioni del 1° febbraio: un altro volto molto amato è stato eliminato, ecco chi è; Amici, anticipazioni e spoiler puntata 1 febbraio: un'eliminazione, ospiti e classifiche; Amici 25, anticipazioni puntata del 1° febbraio: un eliminato, le sfide e gli ospiti in studio.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: gli ospiti 1 febbraioCosa accadrà nella scuola di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata di domenica 1 febbraio 2026? Ecco gli spoiler ... superguidatv.it

Amici 25, anticipazioni puntata del 1° febbraio: un eliminato, le sfide e gli ospiti in studioLe anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 1° febbraio, dalle ore 14 su Canale 5. Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler. fanpage.it

Amici, le anticipazioni della puntata 1° febbraio: eliminazione, un nuovo ballerino e (tante) "liti". Giorgia ospite, Albano e Jake... x.com

Amici, domenica 1 febbraio arriva Giorgia, Maria Rosaria lascia la scuola. Le anticipazioni - facebook.com facebook