La Toscana ha chiuso l’anno giudiziario con un aumento preoccupante di femminicidi e morti sul lavoro. I dati mostrano che le tragedie non si arrestano, evidenziando problemi ancora irrisolti nella protezione delle donne e nella sicurezza nei luoghi di lavoro. La regione si trova di fronte a una realtà che richiede interventi immediati e più efficaci.

Nel corso dell’anno giudiziario appena concluso, la Toscana ha registrato un aumento significativo sia nei femminicidi sia nelle morti sul lavoro, segnando un allarme sociale che mette in luce criticità strutturali nel campo della sicurezza e della tutela dei diritti fondamentali. I dati, raccolti dalle autorità competenti e analizzati da esperti del settore, evidenziano un trend preoccupante: il numero di omicidi di donne commessi da partner o ex partner è cresciuto rispetto all’anno precedente, con un incremento che supera il 12%. Tra le vittime, molte erano già segnalate ai servizi sociali o avevano presentato denunce nei mesi precedenti, ma le misure preventive non sono state sufficienti a prevenire il peggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anno giudiziario, in Toscana saliti femminicidi e morti sul lavoro

Approfondimenti su Toscana AnnoGiudiziario

Questa mattina a Firenze si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026.

In Toscana, i femminicidi sono aumentati.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Toscana AnnoGiudiziario

Argomenti discussi: Anno giudiziario, in Toscana saliti femminicidi e morti sul lavoro; Inaugurazione anno giudiziario, emergenza carceraria; Inaugurazione anno giudiziario, allarme per il nodo organici; Anno giudiziario e tensioni: Siamo una macchina senza gli ingranaggi.

Anno giudiziario, aumento di furti e rapine a FirenzeA Firenze in crescita furti (aperti 7.533 fascicoli nel 2025 contro i 3.945 del 2024) e e rapine (aperti 705 procedimenti aperti nel 2025 rispetto ai 669 del 2024). (ANSA) ... ansa.it

Inaugurazione anno giudiziario, emergenza carcerariaL’emergenza carceraria continua a rappresentare una grave vulnus ai principi costituzionali. Lo ha detto il presidente della Camera penale di Firenze Duccio Baglini nel corso della cerimonia di inau ... toscanaoggi.it

Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario a #Bologna. Ne esce un quadro allarmante, che questo Governo continua a ignorare. Negli uffici giudiziari manca fino al 40% del personale amministrativo. Si lavora allo stremo, si perdono - facebook.com facebook

Questa mattina ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario a Palermo, un momento istituzionale importante per riflettere sullo stato della giustizia e sulle sfide concrete che il nostro Paese deve affrontare. Tra i dati presentati c’è una re x.com