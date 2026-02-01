Anna Tatangelo ha annunciato di aver rimandato il suo tour. La cantante spiega che si tratta di una decisione difficile, ma necessaria.

Anna Tatangelo ha bisogno di una pausa. A pochi giorni dall'annuncio delle date di Tatangeles, la cantante ha comunicato sui social il rinvio del tour all'autunno, spiegando le necessità personali che l'hanno spinta a fermarsi. Non un vero passo indietro, quanto piuttosto un attimo di respiro e un riassetto delle priorità. "Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta", spiega in un intimo messaggio rivolto direttamente al suo pubblico. Su Instagram, la cantante racconta di aver riflettuto a lungo sulla decisione. A pochi giorni dalla nascita della sua secondogenita, tuttavia, Anna Tatangelo avverte la necessità di concentrarsi sui suoi affetti più cari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anna Tatangelo, tour rimandato: "Decisione difficile, ma è quella giusta. Ho bisogno di tempo"

Anna Tatangelo incinta sul palco del Teatro Manzoni racconta della sua dolce attesa

