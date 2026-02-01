anima li altri sguardi i disegni di alessandra pagliai in fraternita

Oggi ad Arezzo si apre una mostra di Alessandra Pagliai nella Sala Pieve della Fraternita dei Laici. Sono venti disegni che rappresentano animali, sia domestici che selvatici. L’esposizione si inaugura alle 16 e rimarrà aperta nei prossimi giorni.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Ecco venti disegni su carta, ritraggono altrettanti animali, domestici e non solo, nella mostra di Alessandra Pagliai che si apre oggi alle 16 nella Sala Pieve della Fraternita dei Laici in Piazza Grande ad Arezzo. L’esposizione sarà aperta fino al 22 febbraio 2026 dalle 10,30 alle 18. Sono ‘ritratti’ dallo sguardo dell’artista che evidenziano la sua esperienza soggettiva. E’ la curiosità per un mondo cui apparteniamo ma che alcuni spesso dimenticano. “Il mio interesse - afferma Alessandra Pagliai - verso gli ‘altri animali’ e gli ‘altri sguardi’ è decennale quanto tardivo, non avendo avuto quell’educazione che parte dall’infanzia che tutto rende ‘facile, normale, consueto, appreso da subito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

