I Dry Cleaning hanno cancellato il loro tour nordamericano previsto per il 2026. La band ha annunciato che non si tratta di scarsa richiesta o di interesse del pubblico, ma di un problema economico. I membri hanno spiegato che i costi di organizzazione sono troppo alti e che, per ora, preferiscono non rischiare. La notizia ha sorpreso i fan, che aspettavano il viaggio negli Stati Uniti con entusiasmo.

I Dry Cleaning hanno dovuto cancellare il tour nordamericano previsto per il 2026, non per mancanza di interesse o di richiesta da parte del pubblico, ma a causa di un calcolo economico che non ha retto. Il gruppo inglese, noto per il suo sound sperimentale e il successo crescente negli ultimi anni, aveva programmato 21 date in Nord America, con una data in programma a Chicago il 23 gennaio. La prevendita era partita con ottimi risultati, il morale della band era alto, e l’aspettativa era di consolidare la presenza sul mercato statunitense. Ma a pochi mesi dall’inizio, le difficoltà burocratiche legate ai visti per gli Stati Uniti hanno messo in crisi il progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andare in tour è diventato un problema

Approfondimenti su Dry Cleaning Tour

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Dry Cleaning Tour

