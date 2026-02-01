Ancora uno scontro tra auto e motorino un giovanissimo ferito

Un altro incidente tra auto e motorino si è verificato nel tardo pomeriggio. Un giovane è rimasto ferito e i soccorsi sono stati allertati alle 18:10. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 della Asl Toscana Sud Est per soccorrere il ragazzo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre i rilievi vengono ancora svolti.

Ancora un incidente in cui è rimasto ferito un minore. Nel tardo pomeriggio, alle Attivato alle 18:10 il circa, è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. I sanitari sono accorsi a Pratovecchio dove, in via Roma, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un ciclomotore. Sul posto ambulanza infermieristica da Stia e forze dell'ordine. Il minore a bordo del ciclomotore è rimasto ferito trasportato in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo. Anche nel primo pomeriggio si era verificato uno scontro tra un'auto e un ciclomotore, in quel caso due minorenni sono rimasti feriti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nella notte tra martedì e mercoledì, nella zona di Bussolengo, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter in via Gardesane.

Nella notte di sabato, via Casilina è stata teatro di un grave incidente che ha causato la morte di Umberto D’Epifanio, 61 anni, residente a Finocchio.

