Todd Boehly, presidente del Chelsea, ha incontrato due volte Jeffrey Epstein per motivi di lavoro. La notizia mette in luce come anche figure di alto livello abbiano avuto contatti con l’imprenditore ormai al centro di uno scandalo internazionale.

Il caso Epstein, con i suoi oscuri e orribili retroscena, sta coinvolgendo tantissime personalità di spicco. Tra queste ci sarebbe anche Todd Boehly, presidente del Chelsea. Ne parla il Times. Todd Boehly avrebbe incontrato Epstein: i dettagli. Riporta il Times: Todd Boehly, presidente e comproprietario del Chelsea, ha organizzato due incontri di lavoro con Jeffrey Epstein tre anni dopo che il finanziere caduto in disgrazia era stato incarcerato per la prima volta per reati sessuali, secondo alcune email rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le email, inviate nel 2011, suggeriscono che Epstein avesse richiesto un’introduzione per incontrare Boehly, che all’epoca era socio dirigente di Guggenheim Partners, una società globale di gestione patrimoniale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche Todd Boehly, presidente del Chelsea, ha organizzato due incontri di lavoro con Jeffrey Epstein

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Il proprietario del Chelsea vuole acquistare il club della Ligue 1.

Anche Todd #Boehly, presidente del #Chelsea, ha organizzato due incontri di lavoro con Jeffrey #Epstein Il Times: "Nelle email non vi è alcun suggerimento che gli incontri riguardassero altro se non questioni di lavoro”. https://www.ilnapolista.it/2026/02/anch - facebook.com facebook