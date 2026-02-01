Anche a Novara arriva il servizio di consegna della spesa da Amazon

Da novaratoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi anche a Novara, i clienti possono ricevere la spesa direttamente a casa. Amazon ha attivato il servizio di consegna del cibo fresco attraverso lo store Cortilia, già disponibile in città da qualche giorno. La novità riguarda anche Cameri, Galliate, Romentino e Trecate, dove gli utenti possono ordinare prodotti freschi online e riceverli senza uscire di casa.

Anche a Novara il cibo fresco si può acquistare su Amazon.Il servizio dello store Cortilia su Amazon è infatti attivo da qualche giorno anche per Novara, Cameri, Galliate, Romentino e Trecate. I novaresi potranno quindi ordinare prodotti freschi, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

