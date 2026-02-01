Anche a Novara arriva il servizio di consegna della spesa da Amazon

Da oggi anche a Novara, i clienti possono ricevere la spesa direttamente a casa. Amazon ha attivato il servizio di consegna del cibo fresco attraverso lo store Cortilia, già disponibile in città da qualche giorno. La novità riguarda anche Cameri, Galliate, Romentino e Trecate, dove gli utenti possono ordinare prodotti freschi online e riceverli senza uscire di casa.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.