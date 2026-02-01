Amici oggi domenica 1 febbraio | tra gli ospiti Giorgia

Oggi, domenica 1 febbraio, alle 14.00, torna ‘Amici’ su Canale 5. Maria De Filippi conduce nuovamente il talent show, pronto a coinvolgere il pubblico con le sue sfide di canto e danza. Tra gli ospiti di questa puntata c’è anche Giorgia, che si aggiunge alle tante sorprese di questa edizione.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 1 febbraio alle ore 14.00 su Canale 5, torna ‘Amici’, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella scuola di Amici ci sono 17 banchi. 7 allievi di ballo: Alessio, Alex, Emiliano, Giulia, Kiara, Maria Rosaria e Simone. 10 allievi di canto: Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Michele, Opi, Plasma, Riccardo e Valentina proseguono il loro percorso all’interno della scuola. A giudicare la sfida di Maria Rosaria la ballerina Francesca Tocca. A giudicare la gara di ballo il ballerino internazionale e coreografo, Giuseppe Giofrè e la coreografa Irma Di Paola.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Domenica 14 dicembre, torna su Canale 5 'Amici', il popolare talent show condotto da Maria De Filippi.

