Amici 25 le pagelle di domenica 1 febbraio | la magia di Elena 7 in sfida Gard 6,5 e Plasma 5,5
Domenica 1 febbraio 2026, i ragazzi di Amici 25 sono tornati sul palco per la diciassettesima puntata. Elena ha incantato tutti con la sua performance, ottenendo un 7 che conferma il suo talento. In sfida, Gard ha superato Plasma, ma con un punteggio più stretto, 6,5 contro 5,5. La gara si fa sempre più intensa e i concorrenti si sfidano a colpi di talento e determinazione.
Domenica 1° febbraio 2026 è andata in onda la diciasettesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La cover di "Castle in the snow" di Elena (7) è l'esibizione migliore di giornata. In sfida Gard (6,5) e Plasma (5,5). Qui le pagelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
Amici 25, le pagelle di domenica 25 gennaio: Plasma (7) sorprende con gli Psicologi, Angie (6,5) e Caterina (5) in sfida
Domenica 25 gennaio 2026 è andata in onda la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi.
Amici 25, le pagelle di domenica 23 novembre: finalmente Valentina (7,5), Flavia (5,5) e Plasma (5) in sfida
