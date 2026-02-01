Amici 25 le pagelle di domenica 1 febbraio | la magia di Elena 7 in sfida Gard 6,5 e Plasma 5,5

Domenica 1 febbraio 2026, i ragazzi di Amici 25 sono tornati sul palco per la diciassettesima puntata. Elena ha incantato tutti con la sua performance, ottenendo un 7 che conferma il suo talento. In sfida, Gard ha superato Plasma, ma con un punteggio più stretto, 6,5 contro 5,5. La gara si fa sempre più intensa e i concorrenti si sfidano a colpi di talento e determinazione.

