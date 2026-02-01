ambiente mare italia inaugura la sede di reggio calabria

Questa mattina, alle 10, il Circolo Velico di Reggio Calabria ha ospitato l’inaugurazione della nuova sede di Ambiente Mare Italia. L’associazione nazionale, che si occupa di proteggere gli ecosistemi marini e di diffondere una cultura sostenibile legata al mare, ha aperto ufficialmente i battenti nella città calabrese. Presenti numerosi rappresentanti e appassionati, tutti interessati a sostenere le iniziative per la tutela del mare.

Domenica 1° febbraio, alle ore 10, presso il Circolo Velico di Reggio Calabria, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede locale di Ambiente Mare Italia, l’associazione nazionale dedicata alla tutela degli ecosistemi marini e alla promozione di una cultura sostenibile legata al mare. L’evento segna un passo significativo nel rafforzamento del movimento ambientale in Calabria, confermando la città dello Stretto come polo strategico per la salvaguardia del Mediterraneo. L’apertura della sede, la prima in Italia dopo quelle di Roma e Milano, è frutto di un percorso avviato nel 2020 e ha trovato concretizzazione grazie alla collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, entrato a far parte dello Sportello Ambiente dell’ente dal 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

