Amato Confintesa Sanità | Non solo strade adesso a Palermo anche gli ospedali si allagano

A Palermo le strade si allagano e ora anche gli ospedali sono coinvolti. Amato di Confintesa Sanità Sicilia denuncia che la situazione della sanità pubblica è critica. Da anni, con qualsiasi governo, segnalano problemi nelle strutture e nel personale sanitario. La crisi si fa sentire anche nel settore ospedaliero, dove le condizioni sono sempre più difficili.

“Da tempo e con qualsiasi partito al governo, Confintesa Sanità Sicilia denuncia la drammatica situazione non solo del personale sanitario del SSR ma anche della sanità in generale e delle strutture come Ospedali e P.S. ormai datati. Di oggi la notizia, appresa a mezzo stampa, dell’allagamento parziale di alcuni locali dell’Ospedale Cervello di Palermo, nello specifico il Pronto Soccorso. “Non è plausibile che una normale giornata di pioggia causi l’allegamento seppur parziale di un ospedale pubblico, con il conseguente disagio per l’utenza e per i dipendenti della struttura. L’spedale in questione, il Cervello di Palermo è una struttura essenziale per il SSR, infatti non serve solo l’utenza della parte nord di Palermo, ma anche tutti i paesi limitrofi in direzione trapani, (Isola, Capaci, Terrasini etc.🔗 Leggi su Palermotoday.it

