Almanacco del primo febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi, come ogni primo febbraio, l’almanacco ripercorre eventi importanti, compleanni di personaggi famosi, santi e proverbi del giorno. Tra le notizie più curiose ci sono le invenzioni che hanno cambiato il mondo e i momenti più sorprendenti della storia. Un modo semplice per scoprire cosa è successo in questa data e chi ha lasciato il segno.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi, sabato 1° febbraio, 32° giorno del calendario gregoriano. Mancano 333 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santa Brigida d'Irlanda. Proverbio: "Febbraio, febbraiello, cortino e bugiardello" 1945 - 1º febbraio: Decreto Legislativo Luogotenenziale che dà il voto alle donne, voluto da Palmiro Togliatti ed Alcide De Gasperi. Per la prima volta nella storia d'Italia le donne possono votare.

