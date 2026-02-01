Alluvione a Mollarella | si scava per far defluire l’acqua

Nella notte a Mollarella, a Licata, l’acqua ha invaso campi, case e aziende agricole. Stamattina, i vigili del fuoco e i volontari lavorano senza sosta per scavare e far defluire l’acqua. La strada principale è ancora bloccata, mentre le autorità monitorano la situazione. Nessuna vittima, ma molta paura tra chi ha perso tutto o quasi.

Gli amministratori comunali di Licata puntano l'indice sui mancati interventi di manutenzione che, nonostante la forte pioggia, avrebbero comunque mitigato il rischio In contrada Mollarela a Licata si lavora incessantemente per far defluire l'acqua che nella notte scorsa ha invaso i campi e allagato case e aziende agricole. Sul posto a coordinare le attività c'è l'assessore comunale Giuseppe Federico che ai microfoni di AgrigentoNotizie spiega come, a causa della mancata manutenzione dei canaloni e delle condotte ostruite, con l'ausilio di un escavatore si stanno realizzando dei canali secondari in grado di consentire il passaggio dell'acqua.

