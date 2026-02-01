Alle Grazie il recital ispirato alle poesie di Alda Merini

Alle Grazie, domenica 1° febbraio, si tiene un recital ispirato alle poesie di Alda Merini. Come ogni anno, in occasione della Giornata nazionale per la Vita, la parrocchia e il Centro culturale organizzano un evento che invita a riflettere sulla sacralità della vita umana. Poeti, artisti e musicisti si alterneranno sul palco per portare avanti questa tradizione, cercando di coinvolgere il pubblico con parole e musica.

L’APPUNTAMENTO. Come ogni anno in occasione della Giornata nazionale per la Vita, che si celebra domenica 1° febbraio, la parrocchia e il Centro culturale delle Grazie organizzano un evento che pone in rilievo la sacralità della vita umana interpellando poeti, artisti e musicisti, le cui voci aiutano a riflettere sul tema proposto dalla Cei. Quest’anno il messaggio dei Vescovi per la 48ª edizione della Giornata, dal titolo «Prima i bambini», invita esplicitamente le comunità cristiane a divenire una «casa accogliente» per i più piccoli. Il 1° febbraio alle 16, quindi, il Centro culturale parrocchiale propone nel Teatro alle Grazie (ingresso da viale Papa Giovanni XXIII 13) un recital dal titolo «Elogio alla vita», dedicato alla poetessa Alda Merini, la quale nei suoi versi ha dato voce alle sofferenze dei reietti e degli esclusi ma insieme ha anche celebrato la potenza e la bellezza della vita: per l’occasione verrà letta anche una sua poesia dedicata ai bambini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Alle Grazie il recital ispirato alle poesie di Alda Merini Approfondimenti su Alda Merini Da Emily Dickinson ad Alda Merini, da Cesare Pavese a Charles Bukowski, ecco i migliori libri di poesia di sempre. Con uno sguardo alle nuove generazioni Ecco una selezione dei più significativi libri di poesia di sempre, da Emily Dickinson ad Alda Merini, passando per Cesare Pavese e Charles Bukowski. Un feroce ritorno a casa. E la poesia di Alda Merini Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Alda Merini Alle Grazie il recital ispirato alle poesie di Alda MeriniLa parrocchia e il Centro culturale delle Grazie organizzano un evento che pone in rilievo la sacralità della vita umana. ecodibergamo.it Ruscello vivo è l'amore che scorre nei giardini dei poeti, e genera rose, e genera pioggia e pianto... Alda Merini #Poetando a #SalaLettura x.com Bisogna sempre volare in alto, dove certe parole non possono offenderci, dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno arrivare mai. [Alda Merini] - facebook.com facebook

