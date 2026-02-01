Alle 18 Cremonese-Inter le ultime | Nicola si affida a Vardy Chivu con Pio e Lautaro

Alle 18 si gioca l'ultima partita tra Cremonese e Inter. Nicola punta su Vardy, mentre Chivu sceglie Pio e Lautaro. L’obiettivo dei nerazzurri è mantenere il Milan a cinque punti di distanza. La Cremonese, invece, cerca di interrompere il digiuno di vittorie che dura ormai quasi due mesi.

(3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Maleh, Vandeputte, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu. Nella Cremonese squalificato Barbieri e diffidato Bondo. Nell'Inter diffidati Barella e Calhanoglu. Direzione di gara affidata a Massa della sezione di Imperia. Assistenti Peretti e Laudato. Quarto uomo Tremolada. Al Var Marini, assistente Var Fabbri. La partita sarà trasmessa su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Udinese-Inter rappresenta un incontro importante per la squadra nerazzurra, attualmente in testa alla classifica.

Il match tra Genoa e Inter si presenta come un'opportunità per i nerazzurri di salire in vetta alla classifica, approfittando del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli.

