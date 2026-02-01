Un nuovo episodio di rapaci abbattuti scuote la zona. Questa volta, un rapace è stato recuperato nel centro di Monsummano dall’associazione animalista di Montecatini. Dopo i falchi trovati feriti ai margini del Padule e la poiana colpita da 40 pallini a Collodi, ora si torna a parlare di un problema che sembra diffondersi tra gli uccelli predatori. I volontari hanno recuperato lo sparviero e stanno cercando di capire chi possa averlo colpito.

Dopo i falchi trovati ai margini del Padule colpiti da spari delle scorse settimane e il triste episodio accaduto a Collodi, della poiana recuperata dalla Liv la scorsa settimana, sul cui corpo i volontari e i veterinari hanno contato 40 pallini addosso, un nuovo rapace è stato recuperato in pieno centro a Monsummano dall’associazione animalista di Montecatini. Restano per il momento ignote le cause che hanno abbattuto il bellissimo esemplare di sparviero, quel che è certo è che dovrà rimanere in prognosi per almeno un’altra settimana nella clinica veterinaria Sant’Agostino a Pistoia. "L’operazione per salvargli la vita presso la Clinica Veterinaria Sant’Agostino, che ringraziamo enormemente per la rapidità di intervento, è stata complessa – sottolineano dalla Liv –: una frattura scomposta esposta all’ala destra, che ha richiesto l’inserimento di un ferro, e una frattura composta vicina all’articolazione dell’ala sinistra, fasciata nella speranza che la natura faccia il suo corso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme rapaci abbattuti. Recuperato uno sparviero

Approfondimenti su Rapaci abbattuti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

S.o.S ALLARME SANITA' - MARTEDI 20.1.2026 - I bollettini quotidiani di Carlo Ruggeri Dicono quelli del Potere Regionale : "LA STRADA PER ABBATTERE LE LISTE D'ATTESA E' ANCORA LUNGA"!!! E CONTINUANO CON IL DISCO ROTTO!! Veramente e' il - facebook.com facebook