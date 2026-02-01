Allarme criminalità in Ciociaria | clan autoctoni infiltrazioni mafiose e boom di droga

L’allarme sulla criminalità in Ciociaria diventa sempre più forte. Le forze dell’ordine segnalano un aumento di attività illegali, con clan locali che rafforzano la loro presenza e tentativi di infiltrazioni mafiose. La zona si trova di fronte a un vero e proprio boom di droga, che alimenta il quadro già complicato. La situazione richiede interventi immediati per contrastare questi fenomeni.

La provincia di Frosinone non è un'isola felice, ma un territorio che presenta "criticità" strutturali legate alla presenza di organizzazioni criminali complesse. È questo il quadro allarmante che emerge dalla relazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Amato, e del Presidente della Corte, Giuseppe Meliadò, in occasione dell'apertura del nuovo Anno Giudiziario. Se Roma detiene il triste primato per numero assoluto di delitti, la Ciociaria — insieme a Latina e Viterbo — finisce sotto la lente della magistratura per fenomeni che vanno ben oltre la microcriminalità.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

