Allarme al Moregallo | sub si sente male in acqua é grave

Un sub si è sentito male in acqua al Moregallo e ora si trova in gravi condizioni. I soccorsi sono intervenuti di corsa nella mattinata di domenica a Mandello del Lario, in codice rosso. La situazione ha creato molta tensione tra i presenti, che hanno assistito impotenti all’incidente.

Momenti di grande apprensione a Mandello del Lario, dove nella mattinata di domenica 1 febbraio i soccorsi sono intervenuti in codice rosso per un grave incidente subacqueo. Un sub di 67 anni è andato in grave difficoltà, a causa probabilmente di un malore, nelle acque antistanti via Moregallo, zona tristemente nota per essere spesso teatro di gravissimi incidenti durante le immersioni. L'allarme è scattato verso le 9:15, quando è stata richiesta l'attivazione immediata dei soccorsi per un'emergenza che ha coinvolto un subacqueo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco in stretta collaborazione con il personale sanitario per tentare di salvare l'uomo: ripescato dall’acqua e rianimato, il sub è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Moregallo Mandello

Un uomo di una certa età si è sentito male mentre nuotava nella piscina comunale di Rivarolo Canavese, in via Trieste.

Un tragico incidente si è verificato a Porto Empedocle, alle porte di Agrigento, dove Angelo Piazza, 28 anni, è caduto in mare mentre stava pescando e ha perso la vita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Moregallo Mandello

Allarme al Moregallo: sub in difficoltà, scattano i soccorsi d'urgenzaMomenti di grande apprensione a Mandello del Lario, dove nella mattinata di domenica 1 febbraio i soccorsi sono intervenuti in codice rosso per un grave incidente subacqueo. Un sub di 67 anni è andato ... leccotoday.it

Immersione nel lago di Como e poi il malore: sub di 67 anni in condizioni disperateL’allarme dei compagni nella zona del Moregallo. È stato recuperato e portato a riva dove è stato rianimato ... msn.com