Allarme al Moregallo | sub in difficoltà scattano i soccorsi d' urgenza

Allerta al Moregallo, i soccorsi sono intervenuti in fretta questa mattina. Un sub è finito in difficoltà durante un’immersione e ha bisogno di aiuto immediato. Le operazioni di soccorso sono state rapide, ma la situazione resta critica.

Momenti di grande apprensione a Mandello del Lario, dove nella mattinata di domenica 1 febbraio i soccorsi sono intervenuti in codice rosso per un grave incidente subacqueo. Un sub di 67 anni è andato in grave difficoltà nelle acque antistanti via Moregallo, zona tristemente nota per essere spesso teatro di gravissimi incidenti durante le immersioni. L'allarme è scattato verso le 9:15, quando è stata richiesta l'attivazione immediata dei soccorsi per un'emergenza che ha coinvolto un subacqueo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco in stretta collaborazione con il personale sanitario per tentare di salvare l'uomo.

