Alla Pistoiese il big match con il Piacenza | 1-0
La Pistoiese vince ancora e batte 1-0 il Piacenza allo stadio Melani. È il quinto successo di fila per gli arancioni, che continuano a macinare punti nel campionato di serie D. La partita si decide nel primo tempo, quando la squadra di casa trova il gol decisivo. I tifosi presenti sui gradoni festeggiano un’altra vittoria importante, mentre gli emiliani cercano di reagire senza riuscirci.
Pistoia, 1° febbraio 2026 – La Pistoiese cala il “pokerissimo” di vittorie allo stadio Melani contro il Piacenza: gli arancioni, al quinto successo di fila, battono 1-0 gli emiliani nella ventiduesima giornata del girone D del campionato di serie D. Un’affermazione che consente agli uomini allenati da Lucarelli di confermarsi al terzo posto della classifica con 46 punti; in virtù dei concomitanti risultati (la sconfitta dell’ex capolista Lentigione) si portano a -3 dal Desenzano nuovo primo della classe e a -2 dal già citato Lentigione. Domenica prossima 8 febbraio la Pistoiese giocherà, dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
