Alisha Lehmann ha lasciato alle spalle Douglas Luiz e si è rimessa in gioco con il Leicester City Women. L’ex calciatrice di Juventus e Como Women ha deciso di tornare in Inghilterra, dove ora affronta la nuova avventura nella Women’s Super League. Intanto, si fa notare per alcune acrobazie di coppia con Montel McKenzie durante gli allenamenti.

L'ex calciatrice di Juventus e Como Women Alisha Lehmann è tornata in Inghilterra per giocare col Leicester City Women, della Women’s Super League inglese. Una vita tutta nuova anche sul piano sentimentale: chiusa la storia con Douglas Luiz (che intanto è tornato all'Aston Villa, sempre in prestito dalla Juve) ora è legata a Montel McKenzie, 28 anni, attualmente in forza al Folkestone Invicta della Isthmian League Premier Division, un campionato semiprofessionistico. Il pallone da calcio è protagonista anche tra le loro mura domestiche, come dimostra questo video pubblicato sui social. (Instagram @alishalehmann7). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alisha Lehmann dimentica Douglas Luiz: acrobazie di coppia con Montel McKenzie

Approfondimenti su Alisha Lehmann Douglas Luiz

Alisha Lehmann, nota calciatrice svizzera di 27 anni, oggi compie gli anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alisha Lehmann Douglas Luiz

Douglas Luiz e Alisha Lehmann si sono lasciati? Sparite le foto su Ig: stavano insieme da quattro anni. Bufera socialPer il momento né Douglas Luiz, 26 anni, e né Alisha Lehmann, sua coetanea originaria della Svizzera, hanno confermato le voci sulla rottura. Il centrocampista era arrivato a Torino insieme alla ... corriereadriatico.it

Alisha Lehmann, è finita con Douglas Luiz. Tutta la verità sul commento di GrealishL'attaccante della Juve Alisha Lehmann ha confermato pubblicamente la separazione da Douglas Luiz. I fan hanno iniziato a interrogarsi sulla situazione sentimentale dei due ex giocatori dell'Aston ... corrieredellosport.it

Un grande in bocca al lupo a Alisha Lehman per la sua prossima avventura al Leicester Grazie per essere stata con noi a Umbria 4 Deaf Alisha Lehmann #Umbria4Deaf #Inclusione #ComunitàSorda #Umbria #trevi #deaf - facebook.com facebook

#Calcio femminile, non è durata nemmeno sei mesi l’avventura di Alisha #Lehmann al #ComoWomen. La calciatrice con il maggiore seguito #social al mondo è infatti passata a titolo definitivo al #Leicester: contratto fino all’estate 2028. Il suo saluto x.com