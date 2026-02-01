Questa mattina a Kuala Lumpur, il Team Gresini ha presentato la moto per la stagione 2026. Alex Marquez ha detto di essere molto felice della nuova moto e si è detto pronto a mettersi alla prova in pista. La livrea, dominata dall’azzurro, è stata svelata davanti a tifosi e addetti ai lavori.

Si è svolta la presentazione del Team Gresini 2026 della MotoGP: a Kuala Lumpur, in Malesia, è stata svelata la nuova livrea, che conferma l’azzurro come colore dominante. Le Desmosedici saranno guidate dagli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Il primo, che guiderà una Ducati Factory, era presente all’evento, mente il secondo, che avrà a disposizione una moto del 2025, è fermo a casa per infortunio. Alex Marquez ha commentato: “ Sono molto felice della nuova moto e molto emozionato di iniziare una nuova stagione col team “. Circa gli obiettivi del 2026, invece, lo spagnolo si è augurato: “ Speriamo sia una stagione ricca di successi, da parte nostra ci metteremo tutto l’impegno e il lavoro che serve per raggiungere i nostri obiettivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Marquez: “Molto felice della nuova moto, pronti a metterci alla prova”

Approfondimenti su Kuala Lumpur Malesia

La Ducati ha presentato la Desmosedici 2026 a Madonna di Campiglio, segnando un momento importante per il marchio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kuala Lumpur Malesia

Argomenti discussi: IL TEAM BK8 GRESINI RACING MOTOGP ALLO STATO PURO; Gresini, le FOTO della nuova Ducati di Alex Marquez e Aldeguer; 'Allo stato puro': il team BK8 Gresini Racing MotoGP si presenta in vista della stagione 2026; MotoGP, Alex Marquez: L'ambizione è sempre il team Factory, ma in Gresini sono felice.

Alex Marquez: Molto felice della nuova moto, pronti a metterci alla provaSi è svolta la presentazione del Team Gresini 2026 della MotoGP: a Kuala Lumpur, in Malesia, è stata svelata la nuova livrea, che conferma l’azzurro come colore dominante. Le Desmosedici saranno ... oasport.it

MotoGP, Alex Marquez: L'ambizione è sempre il team Factory, ma in Gresini sono feliceMotoGP: Alla fine sono il primo dei perdenti. Quando avrò tutte le opzioni davanti sceglierò la migliore per il mio futuro, se c'è un momento per prendersi dei rischi, quello sarà il 2027. La moto uf ... gpone.com

Gresini Racing, svelata la livrea per il 2026: le foto della Ducati di Alex Marquez - facebook.com facebook

Gresini Racing, svelata la livrea per il 2026: le foto della #Ducati di #AlexMarquez x.com