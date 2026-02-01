Alessia Orro trascina il Fenerbahce contro il Galatasaray ma salta il derby con Myriam Sylla

Alessia Orro ha guidato il Fenerbahce alla vittoria contro il Galatasaray con un netto 3-0. La giocatrice italiana ha fatto la differenza in campo, trascinando la squadra nelle prime due set e contribuendo alla vittoria finale. Tuttavia, la partita è stata segnata dall’assenza di Myriam Sylla, che ha saltato il derby. La partita si è svolta senza troppi sforzi per le turche, che hanno dominato fin dall’inizio e hanno conquistato tre punti importanti in campionato.

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il Galatasaray Istanbul con un netto 3-0 (25-19; 25-13; 25-23) nell'incontro valido per la 19ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L'intenso derby della metropoli anatolica si è risolto in favore delle gialloblù, che hanno rispettato in maniera nitida il pronostico della vigilia: primi due set dominati e poi bella rimonta nel terzo parziale, per chiudere i conti in appena 75 minuti di gioco davanti ai 4.500 spettatori che hanno gremito il Burhan Felek Salonu. C'era attesa per i l potenziale scontro diretto tra due Campionesse del Mondo, ma Myriam Sylla non ha ancora recuperato al meglio dai fastidi al ginocchio che l'hanno attanagliata nelle ultime settimane ed è subentrata soltanto per alcuni scambi nella prima e nella terza frazione (nessun punto a referto).

