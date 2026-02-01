Un poliziotto è stato aggredito durante un intervento. Alessandro Calista racconta di essere rimasto tra gli incappucciati, senza casco, e di aver avuto paura. Si è trovato da solo, circondato da diversi aggressori, e ha finito per terra, perdendo il casco mentre veniva preso a calci. Ora è in ospedale, vivo per miracolo.

«Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti. Sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci». È drammatico il racconto di Alessandro Calista, 29 anni, agente del reparto mobile di Padova, aggredito brutalmente ieri a Torino durante la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna, sgomberato nelle scorse settimane. Il 29enne, originario di Pescara, sposato e con un figlio, attuamente agente del reparto mobile di Padova, è rimasto isolato dal resto del suo reparto nel caos degli scontri. Circondato da un gruppo di manifestanti vestiti di nero e con il volto coperto, è stato poi colpito con calci, pugni e a martellate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alessandro Calista, il poliziotto picchiato: «Solo tra gli incappucciati, senza casco ho avuto paura. Sono vivo per miracolo»

