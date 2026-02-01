alessandro borghese 4 ristoranti alla volta di pisa le anticipazioni di puntata

Questa domenica, lo chef Alessandro Borghese torna a Pisa con una nuova puntata di *4 Ristoranti*. Borghese visiterà quattro locali diversi, mettendoli alla prova e giudicando i piatti. La puntata andrà in onda alle 21 su TV e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Lo chef Alessandro Borghese torna in campo con una nuova puntata di *4 Ristoranti*, in onda domenica 1° febbraio su e in streaming su NOW. La tappa di questa settimana si svolge a Pisa, città simbolo del patrimonio artistico e culturale italiano, dove il celebre chef si addentra non solo nei luoghi più iconici della città, ma soprattutto nella sua identità gastronomica. Il viaggio di Borghese si concentra sulle radici della cucina toscana, in particolare su quella tipica della marinara, un mondo di sapori che mescola tradizione, territorio e storia. La scelta di Pisa non è casuale: la città, con la sua torre pendente e il centro storico affascinante, è un crocevia di culture e sapori, dove il passato si mescola con il presente in ogni piatto servito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

