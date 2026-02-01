Alcaraz | Volevo a tutti i costi lo Slam che mancava Ho lavorato sodo senza ascoltare le critiche

Carlos Alcaraz festeggia il primo Slam in carriera a Melbourne. Lo spagnolo ha conquistato il torneo senza lasciarsi influenzare dalle critiche sulla separazione dal coach Ferrero e ha spiegato di aver lavorato duramente per ottenere quel risultato. Il tennista ha detto di aver voluto a tutti i costi il titolo e di aver dato il massimo in campo.

Alla vigilia del torneo aveva detto che avrebbe barattato l’Australian Open con gli altri tre Slam della stagione. Carlos Alcaraz ci teneva a tanto a completare il Career Grand Slam e, soprattutto, a rompere il tabù di Melbourne, dove non era mai andando oltre i quarti di finale. Ora che ha preso in mano il trofeo che gli mancava, lo spagnolo dice: “Ho lavorato duro per vincere questo torneo, ho inseguito giorno dopo giorno questo momento. È un onore per me esserci riuscito battendo Nole, che mi ispira tantissimo con il suo lavoro, e davanti a Rafa (Nadal era presente in tribuna, ndr)”.  Il trionfo australiano è arrivato dopo la clamorosa rottura con lo storico coach Ferrero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

